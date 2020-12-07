سفير بريطانيا يعرب عن أمله في التزام الأطراف الليبية باتفاقيات حل الأزمة الليبية سلميا

أعرب السفير البريطاني لدى الجزائر باري لوين، اليوم الإثنين، عن أمله في احترام مختلف الأطراف الليبية والدولية، الاتفاقات التي تم التوصل إليها في شأن الأزمة الليبية.

ورحب لوين بالتقدم الذي تم إحرازه أخيرًا، خصوصا في تحديد موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن الجزائر وبريطانيا يتشاركان وجهات النظر ذاتها بأن الحل يجب أن يكون سياسيا للنزاع في ليبيا.

وكانت السفارة البريطانية في ليبيا قد أشادت الأسبوع الماضي بصفتها رئيسا مشاركا لمجموعة العمل الأمنية في شهر نوفمبر مع بعثة الأمم المتحدة، بالتقدم المهم الناجم عن عمل اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا، مضيفة أنه يجب أن تلتزم كل الدول الأعضاء في عملية برلين بالالتزامات التي وقعت عليها، من أجل السعي وراء المزيد من التقدم.

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