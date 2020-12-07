«التكبالي»: الوطن يواجه أعتى عواصف الهيمنة وأصحاب المناصب يبحثون عن مصالحهم

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، أن أصحاب المناصب لا يزالون يبحثون عن مصالحهم الشخصية، في الوقت الذي يعاني فيه الوطن.

وقال التكبالي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الوطن يواجه أعتى عواصف الهيمنة، وأصحاب المناصب لا زالوا يبحثون عن المصلحة”.

وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، قد أكد الجمعة الماضية، عبر قناة «العربية الحدث»، أن الاختلافات الدائمة بين أطراف الحوار الليبي، تكشف عن وجود من يريد الحصول على أكبر جزء من الكعكة، مشيرا إلى أن الشعب الليبي هو من يدفع الثمن، قائلا: “منتدى الحوار السياسي بغير المتوازن، والمبادرة المصرية والألمانية ليستا هناك وقد مُيّعتا”.

وقال: “كل يوم يخرجون باتفاق جديد، إذ اتفقوا في المغرب على أن يكون الرئيس من الشرق ورئيس الوزراء من الغرب، وقسموا كل شيء، وحينما توجهوا إلى تونس اختلف كل شيء، فهناك من يريد الهيمنة ويريد أن يحصل على أكبر جزء من الكعكة الليبية، لكي يحصل على منصب، ومن يريد المنصب لا يريد الوطن”.

وجدد التكبالي تأكيده على استحالة حدوث صلح أو انتخابات في ظل وجود الأتراك في ليبيا، وتابع: “حين ترضى الأمم المتحدة عن وجود الأتراك، فهذا معناه التحضير لمؤامرة قادمة، فهم يحتاجون إلى حكومة ومجلس نواب يوافقان على وجودها”.