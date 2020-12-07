ضبط مخدرات وخمور بـ 1.5 مليون دينار دينار خلال مداهمة في بنغازي

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة توجيه الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى «ضربة قاصمة» لتجار ومروجي الخمور والمخدرات، بعد ضبط ممنوعات بقيمة 1.5 مليون دينار.

وداهمت القوات الأمنية مدعومة بوحدات عسكرية، الوكر، حيث عثرت فيه على «91 قنينة خمر مستوردة، و31 قطعة من مخدر الحشيش، و19 ألفا و670 قرص ترامادول»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد..

كما وجدت القوات كمية تقدر بثلاثة كيلوجرامات من مسحوق أبيض يشتبه أنه مخدر الهيروين، إضافة إلى 36 ألفا و915 دينارا، وسلاح آلي.

وأسفرت العملية أيضا عن ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين للعدالة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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