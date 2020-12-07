المسماري: حشد الميليشيات والأسلحة المتزايد غرب سرت والجفرة يثير القلق  

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن “التعليمات والأوامر أصدرت إلى كافة وحدات القوات المسلحة على أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر”، محذرا من الانجرار وراء الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.

وفي بيان له بشأن تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة، قال المسماري، “إن الجيش أكد على التزامه وتمسكه باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وتابع المسماري، “أنه في ذات الوقت تعرب قيادة الجيش عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس ومصراتة”، وكذلك عمليات نقل المليشيات والأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.