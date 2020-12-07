«برشان»: يجب أن يتمتع كل مسئول ليبي بـ«الوطنية» و«المباديء النبيلة»

دعا وحيد برشان، عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، من يتولى المناصب في ليبيا، أن يتمتع أولاً بـ”المباديء النبيلة” و”المواقف الوطنية” وفق قوله.

“برشان” الذي يشغل منصب رئيس الشركة الليبية القطرية القابضة للاستثمار، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “يجب على كل من يتقلد منصب فى الدولة، أن يتحلى بمبادئ نبيلة وقيم ومواقف وطنية، ولا تسيسا فيها او لها، فليس للبرجماتية فى هذا مكان لتميعها أو التجارة فيها” وفق قوله.

وسبق أن طالب عضو “مجلس الدولة” الاستشاري المؤيد للوجود التركي في ليبيا، في وقت سابق، ببقاء فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” في منصبه، عدولاً عن قرار الأخير، تقديم استقالته نهاية الشهر الماضي، فقال: “أطالب ببقاء الرئيس فائز السراج الى حين نتفق على هيكلية وعناصر رئاسية جديدة. ولا نترك فراغ سياسي ودستوري، يشجع قوي الشر للهجوم مرة أخرى” وفق قوله.