تطورات الأزمة الليبية محور مباحثات السيسي ولودريان في باريس

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط وسورية، والأزمات في بعض من دول المنطقة.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي أكد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولي لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول، وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية، ودحر خطر الإرهاب.

من جهته أعرب لودريان عن تطلع فرنسا إلى تكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، في ضوء التوازن الاستراتيجي الذي تقوم به مصر في شرق المتوسط ومحيطها الإقليمي.

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