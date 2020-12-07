عمداء 7 بلديات بالجنوب يطالبون بتفعيل مقر مجلس الإدارة المحلية في سبها

طالب عمداء سبع بلديات في الجنوب بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية في مدينة سبها، حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي.

جاء ذلك في مذكرة مشتركة قدموها إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأوضح البيان أن البلديات هي: «غات، وادي عتبة، الشويرف، الشرقية، الغريفة، تراغن، أدري الشاطئ»، مشيرا إلى أن عمداءها طالبوا بإعطائهم المزيد من الصلاحيات، لاسيما مايتعلق باقتراح الميزانيات وبنود صرفها.

وفي حين كشف وكيل الوزارة عبدالباري شنبارو عن عقد اجتماع لجميع البلديات لمناقشة إعداد ميزانية العام 2021 خلال الفترة المقبلة، مبديا ترحيبه بتفعيل مقر مجلس الإدارة المحلية في سبها، ومناقشة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

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