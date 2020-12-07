اليوم.. مجلس النواب يعقد جلسة في بنغازي

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة رسمية في مدينة بنغازي لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية.

وكانت رئاسة المجلس قد دعت في وقت سابق جميع النواب إلى حضور الجلسة في بنغازي لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

هذا وعقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء أمس الأحد، اجتماعا هاما مع مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعُمداء البلديات، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن الاجتماع -الذي عقد بمدينة بنغازي – يهدف إلى مناقشة أوضاع البلديات وما تعانيه من احتياجات ومشاكل لتقديم الخدمات للمواطنين وسُبل التغلب عليها وحلها.

” style=”height: 472px;”>