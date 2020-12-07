بعد ردة الفعل الغاضبة .. تقرير : ويليامز كانت تعني حكومة الوفاق في كلمتها الأخيرة

أفاد موقع الخليج اليوم الأمريكي، اليوم الإثنين، في تقرير له بأن الكلمة التى ألقتها المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز عبر وسائل التواصل الإكترونية أمام المشاركين في لجنة الحوار الليبي تسبب في موجة من ردود فعل غاضبة من جهات وشخصيات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقال المحلل السياسي محمود العمامي في التقرير تعقيبا على كلمة ويليامز إنها لم تحدد بوضوح الطرف المقصود بكلامها عن الأجانب المتواجدين في ليبيا الذين ينتهكون حظر الأسلحة ويحتلون الأراضي الليبية، مؤكدا أنها كانت تقصد المرتزقة الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا.

وأشار العمامي أن المستفيدين من التدخل التركي في ليبيا ووجود المرتزقة الأجانب على أراضيها أحسوا أنهم هم المعنيون بكلام “ويليامز”لذلك هاجموا .

ومن جانبه أضاف الديبلوماسي السابق أحمد غرس الله، أن بيان وزارة خارجية حكومة الوفاق غير المعتمدة دليلا على أن رسالة المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا قد وصلت لهؤلاء المعنيين بكلماتها بعد أن أبدوا قلقهم منها، موضحا أن الخارجية أظهرت في بيانها حول الشرعية الدولية التي تحظى بها الاتفاقات مع تركيا أنها المقصودة بكلام “ويليامز”.

كما أكد الخبير الأمني عبد الخالق الجاسر أن ما أدلت به المبعوثة الأممية هو محاولة لإرسال رسالة للأطراف المتعنتة في الحوار، مضيفة أن هذه الأطراف تتمثل في القادة المقربين من الإسلام السياسي والمرتبطين بالمليشيات الجهوية بمصراتة والزاوية الباحثة عن مشاركة كبرى في حكم ليبيا مشيرا إلى أن كلمة “ويليامز” لن تحول دون استمرار هذه الجماعات في خرق حظر توريد السلاح بالتعاون مع تركيا أو الإتيان بالمرتزقة.

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