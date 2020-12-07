«صحة الوفاق» تبحث أزمة نقص الكوادر الطبية في الجنوب

بحثت وزارة الصحة في حكومة الوفاق نقص الكوادر الطبية في الكثير من التخصصات بمناطق الجنوب، وكيفية علاج تلك الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد، لمناقشة ملف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية ضمن المرافق الصحية، وملف العلاج ومشاركة القطاع الخاص، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما تطرق إلى ملف العلاج بالخارج من حيث شروط التعاقد مع القطاع الخاص وآلية العلاج بالخارج، وآلية متابعة المريض خاصة مرضى الأورام من قبل البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والوقوف على الصعوبات والمشكلات، ووضع الحلول لها وفق التشريعات والقوانين المنظمة لها.

وناقش مسؤولو الوزارة مع نظرائهم في ديوان المحاسبة بطرابلس الحلول الممكنة للجمع بين توفير خدمة العلاج للمواطن الذي يحتاج إلى توفير العلاج له بشكل عاجل، والأعمال الإدارية بين الوزارة وفي ديوان المحاسبة والعمل على وضع الآلية المناسبة.

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