علي محمود: الليبية للاستثمار تكثف جهودها للمساهمة في زيادة إنتاج النفط

بحثت المؤسسة الليبية للاستثمار أمس الأحد مع المؤسسة الوطنية للنفط المشاريع المشتركة بين المؤسستين.

جاء ذلك خلال اجتماعهما للاتفاق على جملة من الخطوات والإجراءات العملية لتجاوز وتذليل كافة الصعوبات للمضي قُدماً في دعم المشاريع المشتركة واستمرارها وتحقيق المعدلات المستهدفة من الإنتاج.

من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود اهتمام المؤسسة بتكريس جهودها للمساهمة في زيادة إنتاج النفط، مشددا على أنه سيكون للمؤسسة الليبية للاستثمار دوراً بارزاً في دعم زيادة إنتاج النفط في ليبيا من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، والدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وحضر الاجتماع علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة لحضور بعض المستشارين والقانونيين ومُدراء الإدارات من الجانبين.

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