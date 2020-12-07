ليبيا الان

الثني يؤكد للسايح تسخير كافة إمكانيات الحكومة لمفوضية الانتخابات لتقوم بعملها وفقًا للمطلوب

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح.

وناقش الثني وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال الاجتماع مع رئيس المفوضية استعداداتها لعقد أي انتخابات مقبلة، مؤكدًا على تسخير كافة إمكانيات الحكومة للمفوضية لتقوم بعملها وفقًا للمطلوب.

من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دور الحكومة الليبية وما تقوم به من دعم للمسار الديمقراطي.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك