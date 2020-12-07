اليوم.. الاتحاد الأوروبي يدرس تنفيذ تهديداته بفرض عقوبات على تركيا

يقيم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أسباب فرض عقوبات على تركيا، بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط ​​قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.

ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم، اليوم الاثنين، تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.

وأدى تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانيها في تهدئة التوتر، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن “القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي”.

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