جامعة بنغازي تتحصل على الترتيب الأول على مستوى الجامعات الليبية

أخبار ليبيا 24

تحصلت جامعة بنغازي على الترتيب الأول بين أفضل ثلاثة عشر جامعة ليبية للعام 2020م، وذلك وفق موقع إدورانك المتخصص في تنيف المؤسسات البحثية.

وأوضحت جامعة بنغازي في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء وفق تصنيف سكيماغو للمجلات العلمية وتصنيف سكوبس بالإضافة إلى الاستشهادات لكل مؤسسة.

وتابع الجامعة، “إن هناك مؤشرات تنقسم إلى ثلاث مجموعات، الهدف منها عكس الخصائص العلمية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات”، وأضافت الجامعة، “إن هناك مؤشرات أخرى للتصنيف تعتمد على التعاون الدولي والوصول المفتوح وبراءات الاختراع والتأثير التكنولوجي وحجم الموقع، كما يتضمن هذا الموقع إحصائيات عامة للنشر العلمي”.