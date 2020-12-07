انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة خاصة على المناطق الجبلية مع رياح نشطة على أغلب مناطق شمال البلاد.

وبحسب النشرة جوية للمركز، تشهد رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة يوم الغد ويوم الأربعاء.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-19)مْ، ولا تتجاوز (14)مْ على جبل نفوسة وتسجل ارفاع بسيط يوم الغد.

أما في الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط يوم الأربعاء على مناطق الجبل الأخضر مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القوى تتراوح ما بين (15-20)مْ تصل اليوم إلى (25)مْ على الجغبوب وتنخفض يوم الغد.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالة غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة إلى جنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-19)مْ وتصل على غات والقطرون إلى (23)مْ.

وتكون السماء في الكفرة والسریر وتازربو صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون جنوبية غربية على الكفرة وأقصى الجنوب الشرقي تتحول مساء اليوم شمالية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-26)مْ وتصل على الكفرة إلى (30)مْ وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.