“النمروش” يتّهم “حفتر” بـ”خرق الاتفاق” ويُلوّح بالانسحاب من “5+5”

لوّح وزير الدفاع المفوض بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، بالانسحاب من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+”5، مُرجعًا لذك لما وصفه بـ”انتهاكات حفتر”.

وعبّر “النمروش” عن استغرابه مما وصفه بـ”صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي على تحركات قوات “حفتر”، وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب”.

وتساءل “النمروش” عما إذا كانت البعثة الأممية في ليبيا ستكتفي بالصمت أمام ” انتهاكات حفتر” وفي المقابل تعتبر أي تصريح من طرف “الوفاق”؛ مهددًا لمسار الحوار.

واتهم وزير الدفاع المفوض بحكومة “الوفاق”، قوات الجيش الوطني باقتحام أحياء بمدينة “أوباري” وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، حسب قوله.

تصريحات “النمروش”؛ تأتي بعد أيام من مداهمة قوات تابعة للجيش الوطني، مسكنًا في حي الشارب بمدينة “أوباري”، قال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إنه “أحد أوكار تنظيم “القاعدة” الإرهابي بالمغرب الإسلامي”.

وكشف “المسماري” أن العملية أسفرت عن اعتقال سبعة إرهابيين من جنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي قبل أسبوعين بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية