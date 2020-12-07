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الترهوني: هناك توجه لدى بعض النواب لتغيير رئاسة البرلمان وتعديل اللائحة الداخلية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قالت عضو مجلس النواب صباح جمعة الترهوني إن النواب الموجودين في غدامس ما زالوا في مناقشات جانبية، وبصدد عقد جلسة تشاورية في المدينة للاتفاق على عقد جلسة رسمية، موضحة أن النقاشات جارية لمعرفة مدى قانونية المجلس، ولم يتم الاتفاق بعد.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين أكدت وجود توجه لدى بعض النواب لتغيير رئاسة مجلس النواب وتعديل اللائحة الداخلية.

وشددت على أهمية توحيد البرلمان وإنهاء حالة الانقسام وعودة المجلس لممارسة دوره التشريعي عبر الإجراءات القانونية الصحيحة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • نأمل التوفيق والسداد للمخلصين من اعضاء المجلس ..يفترض ان ينعقد المجلس في مقره الرسمي بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح وينظر في جدول الاعمال واذا كانت هناك حاجة للتغيير فلماذا لا..؟؟ اذا حصل مبدأ التغيير علي النسبة القانونية فليكون ..هذه هي الديمقراطية والامتثال للصندوق…رغم ان الوقت الحالي غير مناسب والثقة كاملة في سيادة المستشار من وطنية وحكمة ولكن الاخطاء الحقيقة التي أرتكبها ساهمت في التوجه للتغيير …مثلا عدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك المجاملات والتوصيات الشخصية وكذلك تصرفات السيد /بوعكوز الذي تلاعب وعبث بمجلس النواب دون رادع وكان يفترض ان يتم التبليغ عنه والقبض عليه …كل هذه الاسباب ساهمت في هذا المخطط وبذكاء وحنكة ومكر الخوان أستغلوا هذه النقاط التي دمرت المجلس للاسف..في كل الاحوال نسأل الله التوفيق لكل مخلص من اجل ليبيا والمواطن الذي أكتوي بنار نكبة قهاير…

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