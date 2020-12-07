الترهوني: هناك توجه لدى بعض النواب لتغيير رئاسة البرلمان وتعديل اللائحة الداخلية

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب صباح جمعة الترهوني إن النواب الموجودين في غدامس ما زالوا في مناقشات جانبية، وبصدد عقد جلسة تشاورية في المدينة للاتفاق على عقد جلسة رسمية، موضحة أن النقاشات جارية لمعرفة مدى قانونية المجلس، ولم يتم الاتفاق بعد.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين أكدت وجود توجه لدى بعض النواب لتغيير رئاسة مجلس النواب وتعديل اللائحة الداخلية.

وشددت على أهمية توحيد البرلمان وإنهاء حالة الانقسام وعودة المجلس لممارسة دوره التشريعي عبر الإجراءات القانونية الصحيحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية