الحكومة الليبية تؤكد تسخيرها كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات المقبلة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، الأحد، تسخير كافة إمكانيات الحكومة لمفوضة الانتخابات للقيام بعملها وفقا للمطلوب.

جاء ذلك في اجتماع عقده الثني، بديوان رئاسة الوزراء ببنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وناقش الاجتماع استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لعقد أي انتخابات مقبلة، وثمن السايح دور الحكومة الليبية وما تقوم به من دعم للمسار الديمقراطي.

يشار إلى أن الحوار السياسي الليبي بتونس أكد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل.