ليبيا الان

الحكومة الليبية تؤكد تسخيرها كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، الأحد، تسخير كافة إمكانيات الحكومة لمفوضة الانتخابات للقيام بعملها وفقا للمطلوب.

جاء ذلك في اجتماع عقده الثني، بديوان رئاسة الوزراء ببنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وناقش الاجتماع استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لعقد أي انتخابات مقبلة، وثمن السايح دور الحكومة الليبية وما تقوم به من دعم للمسار الديمقراطي.

يشار إلى أن الحوار السياسي الليبي بتونس أكد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل.

 

 

الوسوم

#الحكومة الليبية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنغازي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك