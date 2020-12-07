«مكافحة الأمراض»: 517 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 678 شخصا ووفاة 12 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 06 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (269).

واستلم المركز عدد (2835) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “مختبر فرع المركز مصراته عدد (588) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1070) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (118) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (96) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (179) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (119) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (230) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الكفرة عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (6) عينات، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (126) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (55) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (162) عينة، مختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (39) عينة، مختبر فرع المركز سرت عدد (44) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2318) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (517) عينة موجبة لفيروس كورونا (352 جديدة + 165 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 198 حالة جديدة

عدد 33 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 33 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 66 حالة مخالطة

4.الخمس

عدد 7 حالة جديدة

5.ترهونة

عدد 1 حالة مخالطة

6.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

7.بني وليد

عدد 6 حالة جديدة

8.الزاوية المركز

عدد 20 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

9.صبراته

عدد 9 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

10.الماية

عدد 26 حالة جديدة

11.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

12.سرت

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

13.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

14.الزنتان

عدد 9 حالة مخالطة

15.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

16.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

17.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

19.غريان

عدد 9 حالة جديدة

20.زواره

عدد 5 حالة مخالطة

21.الزاوية الغرب

عدد 8 حالة جديدة

22.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

23.زليتن

عدد 18 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 678 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 359 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في القره بوللي

3.عدد 1 حالة في غريان

4.عدد 35 حالة في سرت

5.عدد 12 حالة في غدامس

6.عدد 95 حالة في مصراته

7.عدد 50 حالة في الزاوية المركز

8.عدد 22 حالة في الزنتان

9.عدد 80 حالة في زواره

10.عدد 20 حالة في صبراته

تفاصيــــــل الــــ ( 12 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في صبراته

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 1 حالة في العزيزية

5.عدد 1 حالة في مزدة

6.عدد 1 حالة في الجميل

7.عدد 1 حالة في بني وليد

8.عدد 1 حالة في قصر الأخيار

9.عدد 1 حالة في القره بوللي

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 87097

2.الحالات النشطة : 28474

3.المتعافين : 57380

4.الوفيات : 1243