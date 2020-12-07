وفاة الحاج غيث عبالمجيد سيف النصر والي فزان السابق

أخبار ليبيا 24

توفي الحاج غيث عبدالمجيد سيف النصر، الأحد، عن عمر ناهز 92 عاماً، وهو أحد أبناء مدينة سبها وقبيلة أولاد سليمان.

وفي السياق، نعاه رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فايز السراج، قائلا: إن الفقيد كان “مناضلا صادقا، ملتزما بقضايا شعبه”، متقدما بالتعازي إلى أسرته وقبيلة أولاد سليمان.

ولد الراحل عام 1928م، ونشأ سنوسياً، حيث كان ولائه للحركة السنوسية، تزوج الحاج غيث السيدة فاطمة محمد بيه سيف النصر في خمسينيات القرن المنصرم وأنجب منها ثلاثة أولاد.

تولى الراحل منصب والي فزّان من ديسمبر 1962 إلى أبريل 1963 -تاريخ إلغاء النظام الاتحادي- وعُين محافظاً لمحافظة فزان في أبريل 1963، ثم سفيراً لليبيا لدى تشاد في عام 1968 وظل في منصبه إلى سبتمبر 1969 عقب وصول العقيد معمر القذافي إلى سدة الحكم.

ويعتبر الراحل الأب المؤسس لحركة الرفض المناهضة لنظام القذافي في الخارج لأنه عارض النظام منذ يومه الأول ولجأ إلى الخارج معارضاً في النصف الأول من عام 1970م.

اتهمته سلطات القذافي بالضلوع في محاولة لقلب نظام الحكم والتي أطلق النظام عليها اسم محاولة سبها، وتمكن من مغادرة ليبيا وتنقل بين دول عربية وأفريقية منذ مايو 1970 حتى استقر بالولايات المتحدة الأمريكية مطلع عام 1992، وأجرى العديد من الاتصالات وشارك في أكتوبر 1981 في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا.

واشتهر الراحل بأنه صاحب إيمان قوي وثاقب النظر ودائم الصمت وقليل التذمر ولا يتطرف بآرائه، وبدوره من أجل انقاذ ليبيا من حكم القذافي ساعيا دائما لتوحيد صفوف المعارضين بالخارج.