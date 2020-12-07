البعثة الأممية تنعى الحاج غيث سيف النصر: له مسيرة حافلة في خدمة الوطن

نعت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الحاج غيث عبدالمجيد سيف النصر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 92 عاما، أمس الأحد.

وقالت إن الفقيد خاض «مسيرة طويلة حافلة في خدمة الوطن والعمل من أجل استقرار ليبيا»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتقدمت البعثة الأممية بالتعازي لأسرة ورفاق سيف النصر، إضافة إلى قبيلة أولاد سليمان.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، نعى الفقيد، قائلا إنه كان «مناضلا صادقا، ملتزما بقضايا شعبه».

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