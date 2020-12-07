الثني يوجه بالإسراع في حل مشاكل شبكة الكهرباء

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأحد، بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خلال اجتماع في مكتبه بمدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، مسؤول القطاع المهندس فخري المسماري.

وأكد الثني خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خاصة في مناطق الجبل الأخضر لما لها من خصوصية في انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

بدوره، أكد المسماري، أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، تعمل بشكل مستمر من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، أعلنت الجمعة، انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بالمنطقة الشرقية، مما زاد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية إلي 400 ميجاوات.