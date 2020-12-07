الأرصاد: أجواء مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أغلب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين أن تسود البلاد أجواء باردة تتأثر بها أغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الجبلية وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا من يوم الغد، بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي خاصة مناطق الجبل الأخضر- جالو والسرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال-غدامس- الحمادة والجفرة ما بين (13-20) م، وتتراوح أخر الليل والصباح الباكر على المناطق الصحراوية والجبلية ما بين (17-20) م، بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين (20-25) م وتصل على الكفرة إلى (30) م

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