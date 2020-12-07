المجلس الاجتماعي للطوارق: أي خرق أمني في أوباري ستكون عواقبه وخيمة

أخبار ليبيا 24

حذر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، اليوم الاثنين، من التحركات العسكرية بمدينة أوباري دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أن أي خرق أمني ستكون عواقبه وخيمة.

تحذيرات المجلس تأتي بعد أن حذر، صلاح النمروش، وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا من انسحابهم من الاتفاق العسكري “5+5″، منتقدا تحركات الجيش الوطني في أوباري.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة نفذت عملية أمنية في أوباري استهدفت خلالها عناصر أجنبية تنتمي لتنظيم القاعدة، نتج عنها اعتقال 7 إرهابيين ومصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمتفجرات.