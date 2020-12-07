أحوال الطقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في جميع المناطق، خصوصا على المناطق الجبلية، مع رياح نشطة في غالبية أماكن شمال ليبيا.

وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية، الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و30 درجة مئوية على جميع مناطق البلاد.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على جبل نفوسة، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية، معتدلة تنشط يوم الأربعاء المقبل، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية، وتصل إلى 25 درجة مئوية على الجغبوب.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة إلى جنوبية غربية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية، وتصل على غات والقطرون إلى 23 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية تظهر بها بعض السحب، التي تتكاثر أحيانا على السرير، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية، وتصل على الكفرة إلى 30 درجة مئوية.

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