السيسي: لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال دعم استعادة المؤسسات الوطنية

ليبيا – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مقابلة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أمس الأحد على الأهمية الكبيرة في الوقت الراهن لدعم مسارات الحوار بين العالمين الإسلامي والأوروبي، على نحو من الاحترام المتبادل لخصوصيات كل منهما.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا والأزمات في بعض من دول المنطقة.

وشدد السيسي على أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولي لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول، من أجل عودتها اإلى وضعها الطبيعي وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة.

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