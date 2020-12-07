نجاح عملية تفكيك قنبلة في المانيا منذ الحرب العالمية الثانية

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأنه تم العثور على قنبلة تزن نصف طن أثناء عمليات بناء الخميس الماضي تعود للحرب العالمية الثانية و ستستغرق مدة تفكيك القنبلة ما يقارب الـ6 ساعات متواصلة.

واستطاع خبراء مفرقعات المان من تفكيك القنبلة في ساعتين فقط بعد أن قامت السلطات بنقل نحو 1300 من سكان منطقة غالوس وغيرت مسارات القطارات التي تمر في المنطقة لحماة المواطنين من أي ضرر يمكن وقوعه.

واستقبل مركز المؤتمرات في فرانكفورت 700 شخص لم يتمكنوا من إيجاد أماكن إقامة لدى أسرهم أو أصدقائهم،قبل ان تعلن شركة السكك الحديدية الألمانية عن إعادة تشغيل القطارات مرة أخرى، وتمكن السكان من العودة إلى منازلهم.

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