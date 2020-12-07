انطلاق ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات

انطلقت فعاليات ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات، في المدينة الرياضية بطرابلس.

وبحسب بيان نشرته الشركة القابضة للاتصالات؛ فإن الهدف من هذه المشاركة هو التفاعل المباشر مع الجمهور، وتعريف المواطن على آخر البرامج والمشروعات التي تقوم بها الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها، سواءً في مجال الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات أو تقنيات الدفع المالي لتطبيقات الهاتف المحمول، والعديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة.

وأشارت الشركة إلى السعي للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات والعروض، والمشاركة في ورش العمل والمجموعات المعنية بمجال تكنولوجيا المعلومات.

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