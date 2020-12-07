العبيدي : ستظل ليبيا تنهب من تنظيم الأخوان الإرهابي الذي يعتبرها بيت “مال الجماعة” في ظل تغييب الدولة

أكد الكاتب الصحفي الليبي جبريل العبيدي، اليوم الإثنين، أن ليبيا البلد المنكوب بالفوضى والمليشيات لأكثر من عشر سنوات عجاف، كان للمجتمع الدولي والأمم المتحدة الجزء الأكبر في التسبب في أزمته بقرارات أسقطت الدولة الليبية منذ عام 2011.

وقال العبيدي في مقال له، إن حلف شمال الأطلسي ” الناتو” قام بتدمير جميع معسكرات الجيش الليبي وقواعده وترك ليبيا رهينة لمليشيات وجماعات أغلبهما عابرة للحدود كجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بوجهيها تنظيمي القاعدة وداعش، موضحا أن تصريحات رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله التي قال فيها إن البنك المركزي أهدر نصف تريليون دولار خلال السنوات الماضية من عائدات النفط، تؤكد أن الأموال تذهب إلى جهات غير معلومة مثلما أكد المبعوث الأممي السابق غسان سلامة.

وأضاف العبيدي أن اتهامات صنع الله للبنك المركزي المسيطَر عليه من مواليين لتنظيم الإخوان، بإهدار الأموال، جاءت لتؤكد الاتهامات للبنك المركزي بعد مطالبات كثيرة بعدم إيداع عائدات النفط الليبي في مصرف ليبيا المركزي الذي ويُتَّهم بتمويل المرتزقة ودفع مرتبات للمليشيات وفق تقارير محلية ودولية، في مقابل تقارير مفزعة لديوان المحاسبة والرقابة الليبية، تؤكد تضخم حالة الفساد بشكل مفزع ورهيب في مصروفات ومشاريع نُفّذ بعضها، وبعضها قيد الإنجاز وأخرى وهمية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المتهم بإهدار المال العام قام بتقديم وديعة مالية تجاوزت ثمانية مليارات دولار من دون أي عوائد لمدة أربع سنوات في البنوك التركية إنقاذاً لليرة التركية من السقوط، قال عنها البعض إنها رشوة لضمان استمرار دعم أردوغان لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لافتا إلى أن الأموال الليبية المنهوبة وفق تقرير أوروبي نقلاً عن صحيفة “لوباريزيان الفرنسية من العملة الصعبة الليبية المنهوبة والمهربة بيعت بقيمة تتراوح بين 20 و40% من قيمتها الاسمية للمافيا التركية، الأمر الذي يمثل كارثة نهب غير مسبوق.

وأكد أنه وفق مصادر مصرفية ليبية تسعى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستحواذ على الودائع الليبية كديون على حكومة الوفاق تتعلق بعقود التسليح وجلب المرتزقة وعلاج جرحى المليشيات بالمستشفيات التركية، مشيرا إلى أن ليبيا والنفط معادلة صعبة الاتزان والاستقرار، بسبب تدخلات مافيا النفط الدولية والتي جعلت من نفسها صاحبة النفط الليبي، والليبيين مجرد غفراء عليه، ومنها مقتل خبير النفط والاقتصاد شكري غانم أو «الميت الذي ما زال يتكلم» كما كتبت صحيفة «لوموند» الفرنسية، والذي كان مقتله لإغلاق ملفات وإخفاء أثر مليارات من الدولارات من أموال الشعب الليبي”.

ولفت العبيدي الى أنه في غياب وتغييب الدولة ستبقى ليبيا تُنهب في أموالها المجمدة وغير المجمدة وحتى استثماراتها الخارجية من أطراف كثيرة، أبرزها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي ينظر إلى ليبيا على أنها بيت مال خاص بالجماعة لتمويل مشاريعه الإرهابية.

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