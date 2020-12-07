إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا يلامس الـ 90 ألف حالة .. وطرابلس الأعلى إصابات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين تسجيل 12 حالة وفاة و517 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

وأكد المركز في نشرته اليومية، تسجيل 1243 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في ليبيا، مبينة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 87097 حالة.

وسجلت طرابلس 231 حالة وجاءت مصراتة ثانيا بـ66 حالة، ثم الزاوية المركز بـ37 حالة، و33 حالة في كل من زليتن وبنغازي، و26 حالة في الماية، و23 حالة في صبراتة، وتسع حالات في كل من الزنتان وغريان، وثماني حالات في الزاوية الغرب.

إضافة إلى سبع حالات في كل من سرت والشاطئ والخمس، وست حالات في بني وليد، وخمس حالات في زوارة، وحالتين في كل من غدامس وزلطن، وحالة واحدة في كل من الجميل والكفرة والرجبان وباطن الجبل وطبرق وترهونة.

وتماثل للشفاء 678 مصابا، بينهم 359 حالة في طرابلس، وأربع حالات في القرة بوللي، وحالة واحدة في غريان، و35 حالة في سرت، و12 حالة في غدامس، و95 حالة في مصراتة، و50 حالة في الزاوية المركز، و22 حالة في الزنتان، و80 حالة في زوارة، و20 حالة في صبراتة.

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