لجنة حقوق الإنسان بليبيا: 823 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسا بليبيا حقوق إن هناك 823 ألف شخص في البلاد «بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة؛ لتخفيف من وطأة المعاناة والصحية».

وأعلنت اللجنة، إطلاقها خطة استجابه إنسانية وصحية طارئة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد المستجد في ليبيا، بالشركة مع منظمة التعاون والإغاثة العالمية، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

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وتستهدف الخطة الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا، وهم «الأطفال والنساء والمهجرين والنازحين داخليا والمهاجرين، وطالبي اللجوء بمراكز الاحتجاز والايواء والمتواجدين على الأرضي الليبية »، وفق البيان

وأشارت إلى أن الخطة ستسعى إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة لقرابة نصف مليون نسمة من تلك الفئات، مشيرة إلى تردي الوضع الصحي في البلاد في ظل الجائحة.

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