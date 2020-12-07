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في أول اجتماع موحد منذ 6 سنوات.. «المصرف المركزي»: تعديل سعر الصرف لاستدامة السلامة النقدية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، اجتماعا موحدا لمجلس إدارته والذي يعد الأول منذ 6 سنوات، للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف.

وقال بيان صادر عن المصرف: “الاجتماع جاء لتحقيق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون وهي الاستقرار العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي”.

وأضاف “هدف الاجتماع إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل”.

وتابع “كما هدف الاجتماع إلى توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث المهم”.

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السياسة النقدية المصرف المركزي سعر الصرف ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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