لأول مرة منذ 6 سنوات .. إدارة المصرف المركزي تعقد اجتماعا موحدا لتعديل سعر الصرف وتوجيه السياسة المالية

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي طرابلس، اليوم الإثنين، اجتماعا موحدا لاول مرة منذ نحو 6 سنوات للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.

وأوضح المصرف في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال أعمال السياسة النقدية الملائمة، و تعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية النقدية على المدى الطويل.

وأشار المصرف إلى أن الاجتماع يهدف أيضا إلى توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث.

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