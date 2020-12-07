الكبير يبحث مع السفير البريطاني عودة شركات بلاده للعمل بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والمستشارين السياسي والاقتصادي بالسفارة عودة الشركات البريطانية لاستئناف عملها في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس التطرق إلى العديد من المواضيع والمسائل التي من شأنها دعم وتعزير العلاقات وتفعيل دور القطاع الخاص وعودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا وأهمية دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة.