ليبيا الان

الكبير يبحث مع السفير البريطاني عودة شركات بلاده للعمل بليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والمستشارين السياسي والاقتصادي بالسفارة عودة الشركات البريطانية لاستئناف عملها في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس التطرق إلى العديد من المواضيع والمسائل التي من شأنها دعم وتعزير العلاقات وتفعيل دور القطاع الخاص وعودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا وأهمية دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك