ليبيا
مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء يبحث إعادة تفعيل أعمال المجلس
بوابة إفريقيا الإخبارية/ البيضاء |
07 December, 2020
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ،إجتماعا تمهيديا للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون وهي استقرار العام للأسعار و دعم سلامة النظام المصرفي.
وقد هدف الاجتماع إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال أعمال السياسة النقدية الملائمة ،وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية و النقدية على المدى الطويل ،و توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث المهم.
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