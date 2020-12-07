ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ البيضاء |

07 December, 2020

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ،إجتماعا تمهيديا للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون وهي استقرار العام للأسعار و دعم سلامة النظام المصرفي.

وقد هدف الاجتماع إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال أعمال السياسة النقدية الملائمة ،وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية و النقدية على المدى الطويل ،و توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث المهم.