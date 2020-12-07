مجلس إدارة المصرف المركزي يجتمع لبحث هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي طرابلس اجتماعا تمهيديا للتباحث بشأن إعادة تفعيل المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المحددة بموجب القانون.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن أهداف المصرف تتمثل في “استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام الصرفي”.

وبين المصرف أن الاجتماع يهدف لتحقيق “النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل وتوجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي تواكب هذا الحدث”.