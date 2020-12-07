الشيهوب لـ ليبيا 24: عقد صالح جلسة في بنغازي تشبث بالسلطة واختزال للمجلس في شخصه

أكد عضو مجلس النواب أحمد الشيهوب، أن الجلسة التي عقدت في مقر مجلس النواب ببنغازي لم يحضرها سوى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب الأول للرئيس احميد حومة و 14 نائبا، في مقابل عقد النواب جلسات تشاورية في غدامس بحضور يفوق النصاب القانوني.

واعتبر الشيهوب، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الجلسة التي عقدها عقيلة صالح ما هي إلا تشبث بالسلطة، على حد تعبيره

وشدد الشيهوب على أن النواب بمدينة غدامس يواصلون طريقهم في الجلسات التشاورية للترتيب لعقد جلسة رسمية.

وأعرب الشيهوب، عن رفضه اختزال عقيل صالح مجلس النواب في شخصه

واستبعد الشيهوب، عقد جلسة غد الثلاثاء في مدينة غدامس، لافتا إلى أن النواب مازالوا يتشاورون

وأكد الشيهوب، أن النواب يعملون على وضع ضمانات في اللائحة الداخلية لتحقيق التوازن بين المناطق الثلاثة، تماشيا مع المخرجات المتوقعة لملتقى الحوار، مشيرا إلى أن الأعضاء توافقوا على عمل وثيقة تفاهمات سيتم التوقيع عليها قبل الجلسة الرسمية للمجلس.

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