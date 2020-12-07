«الكبير» لـ«سفير بريطانيا»: دورنا كـ«مصرف مركزي» مهم في هذه المرحلة

التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، صباح أمس الأحد، بمكتبه نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا والمستشارين السياسي والإقتصادي بالسفارة.

وبحسب بيان لـ”الكبير”: “تم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من المواضيع والمسائل التي من شأنها دعم وتعزير العلاقات وتفعيل دور القطاع الخاص وعودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا وأهمية دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة” وفق قوله.

وقبل أيام، أعلن الصديق الكبير، أنه التقى سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا، فرانشيسكو خافيير، بدعوى تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك” وفق تعبيره.