ليبيا الان

«الكبير» لـ«سفير بريطانيا»: دورنا كـ«مصرف مركزي» مهم في هذه المرحلة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، صباح أمس الأحد، بمكتبه نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا والمستشارين السياسي والإقتصادي بالسفارة.

وبحسب بيان لـ”الكبير”: “تم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من المواضيع والمسائل التي من شأنها دعم وتعزير العلاقات وتفعيل دور القطاع الخاص وعودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا وأهمية دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة” وفق قوله.

وقبل أيام، أعلن الصديق الكبير، أنه التقى سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا، فرانشيسكو خافيير، بدعوى تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك” وفق تعبيره.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • السفير البريطاني – عنده الديرت بارتي – CFNM – فلهذا موضوع البنك الليبي – ليس من تخصصه – ولا من دينه – وستقوم القوات الاسلحة بظبط المخالفين الأجانب وحجز سياراتهم وجوازات سفرهم .

    رد