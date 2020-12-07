المشري يبحث مع سفير تركيا مستجدات الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2020

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، مع سفيرَ تركيا لدى ليبيا “سرحات أكسن”، مستجدات الحوار السياسي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس بحث تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود الحليف التركي للوفاق للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

كما جرى التطرق للاشتباكات في مدينة أوباري وأكد السفير التركي دعم بلاده الكامل لقوات الوفاق.