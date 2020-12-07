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بليحق: الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل “لائحة مجلس النواب”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلجيق إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

وكشف بليحق في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” عن التوجه لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت بعد تأكيد إمكانية عقدها من قبل لجنة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه “تمت دعوة جميع أعضاء مجلس النواب، وبعدها سيقرر المجلس أين يجتمع سواء في ليبيا أو خارجها”.

واعتبر عبد الله بلجيق اجتماع غدامس غير شرعي، قائلا إن “جلسة غدامس لن تكون قانونية بسبب عدم مراعاة الإعلان الدستوري الذي ينص على عدم عقد جلسة بدون حضور رئاسة مجلس النواب”.

يشار إلى أن مجلس النواب عقد جلسة اليوم الاثنين في بنغازي بحضور رئيسه المستشار عقيلة صالح وأكثر من 10 أعضاء.

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عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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