مستشفى بني وليد العام يتسلم جهاز رنين مغناطيسي حديث

تسلم مستشفى بني وليد العام، جهاز رنين مغناطيسي «MRI» يعمل بتقنيات حديثة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، الرامية لدعم الخدمات الصحية بالبلدية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن الجهاز يعد من أكبر الإنجازات التي حققت في الفترة الأخيرة من أعمال الصيانة والتطوير بالمستشفى وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقال التويجر إن هذا الجهاز سيقدم خدمة التصوير المغناطيسي للمواطنين داخل المدينة بدل السفر والذهاب لمسافات بعيدة للمدن الأخرى وتحمل مشاق السفر والانتظار لساعات طويلة.

ويتيح التصوير الطبي باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي «MRI» النظر إلى داخل جسم الإنسان، دون استخدام الأشعة المضرة، ويمكن استعماله بشكل آمن في فحص الحوامل، وتصوير الدماغ والعمود الفقري والمفاصل والكبد والقلب.

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