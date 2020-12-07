“سفير تركيا”: مواقف “المشري” في مواجهة مؤامرات الخارج “وطنية”

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، “خالد المشري”، اليوم الاثنين، سفيرَ الجمهورية التركية لدى طرابلس “سرحات أكسن”، بالعاصمة الليبية.

وبحسب بيان “المشري”: “ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود الحليف التركي للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام” وفق تعبيره.

أضاف البيان: “كما تطرق النقاش إلى حادثة خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب قوات المتمرد خليفة حفتر بمدينة أوباري، وهجومهم الفاشل على معسكر “تيندي” الذي تتمركز فيه قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الشرعية، حيث أكد السفير دعم بلاده الكامل للقوات الشرعية في ليبيا، مثنياً في ذات الوقت على جهود المجلس ومواقفه الوطنية السبّاقة دائماً في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد ليبيا وشعبها” على حد تعبيره.