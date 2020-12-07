ماكرون: ناقشت مع السيسي تطورات الأوضاع في ليبيا والتهديدات التي تواجه الحل السياسي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين أنه بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أخر تطورات الأزمة الليبية للوصول إلى حل سياسي مستدام، مشيد بجهود الأمم المتحدة لرعايتها ودعمها للحوار السياسي الذي أحرز تقدمًا خلال الأشهر الماضية.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية له خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس السيسي إن هناك تهديد لذلك الحل السياسي من خلال القوى الإقليمية التي جعلت ليبيا مسرحًا للحروب بدلا من أن تكون مكانا لاستقرار الشعب الليبي، معربا عن اعتزامه دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بجانب إطلاق منتدى حوار للبت في ملف النفط، مُضيفًا أنه يعرف أن المرتزقة والأتراك لا يزالون في الميدان، لذلك يجب إيجاد حل سياسي لتفادي الفوضى وتقسيم البلاد.

وأشار ماكرون إلى أن الدور المصري له أهمية في حلحلة الأزمة الليبية، قائلا إنه يريد أن يتم العمل بطريقة منسقة مع الشركاء الأوروبيين وباقي الشركاء في المنطقة للمضي قدما في الحوار الليبي من أجل الوصول إلى استقرار سياسي واقتصادي عبر استعادة الأعمال النفطية في البلاد.

وأوضح ماكرون أنه بحث مع السيسي أيضًا قضية شرقي البحر المتوسط، معربًا عن رفضه الوضع الحالي واختراق سيادة أي من الدول، لافتا إلى أنه يريد التعاون مع كل الدول في شرقي المتوسط للحفاظ على السيادة الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون الجيوسياسي وعلى صعيد الطاقة أيضًا.

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