البحباح: ما دام هناك ترسيخ لمبدأ الأقاليم المقيت فلن تقوم لليبيا قائمة

ليبيا – انتقد الدبلوماسي الليبي رمضان البحباح ما طرحته الاجتماعات الأخيرة بين الفرقاء الليبيين في تونس والمغرب، بشأن توزيع المناصب السيادية وآلية التقسيم الإداري الجديد للمدن الليبية.

البحباح وفي تصريح لصحيفة “اليوم” السعودية اليوم الإثنين قال: “ما دام هناك ترسيخ لمبدأ الإقليمية المقيتة فلن تقوم لليبيا قائمة، ولن نصنع أي مستقبل، ومن المخجل تكرار اليوم التقسم الإداري للمراحل الاستعمارية في زمن التطور التقني؛ حيث أصبح العالم قرية واحدة”.

وأضاف الدبلوماسي الليبي: “كنت أظن أننا ينبغي أن نتمحور في عملاق سياسي واقتصادي يكون لنا فيه شأن ويحافظ على وجودنا، أصبحنا نتحدث عن أقاليم تفتقد لكافة مقومات ووجودها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية