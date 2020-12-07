بن شرادة: مسار توحيد مجلس النواب ليس له علاقة بالحوار

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن المقترح الثاني الذي تم طرحه حصل على أعلى نسبة أصوات، مشيرًا إلى أن الفرق ما بين المقترحين غريب، فهناك من يريد أن يعرقل الحوار فقط.

بن شرادة أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “عند الحديث عن المقترح الثاني نرى أن في المجلس الرئاسي كل إقليم يعطي خيارًا أو أكثر و الـ75 يفاضلون ما بينهم، المقترح الآخر أن كل اقليم يأتي بواحد، و كانت هناك نوايا للتخريب. البعثة وضعت شرط التوافق، لا أعتقد ستحقق المقترحات الـ ٧٥% من الأصوات، وهذه ستكون عائقًا أمام البعثة”.

وحمّل البعثة الأممية مسؤولية ما يحدث قائلًا: “اجتماعاتنا لا علاقة لها باجتماعات مجلس النواب؛ لأن اجتماعهم لتوحيد البرلمان والذي الآن بات يواجه عقبة، وهي توجيه دعوة من البرلمان في بنغازي بالتزامن مع جلسة غدامس”.

كما أعرب عن تمنياته بألّا يلتفت التصويت على الآلية لمسار توحيد البرلمان؛ لأنه ليس له علاقة بالحوار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية