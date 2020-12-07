حقوق الانسان بليبيا: هناك 823 ألف شخصا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وصحية عاجلة

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الإثنين، أن هناك 823 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة لتخفيف من وطأة المعاناة والصحية في ليبيا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها أطلقت بالشركة مع منظمة التعاون والإغاثة العالمية وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين خطة استجابه إنسانية وصحية طارئة للاستجابة الإنسانية والصحية خلال جائحة في ليبيا.

وأشارت اللجنة إلى أن الخطة استهدفت الفئات الأكثر ضعف والأكثر أحتياجاً ، وهم ” الأطفال والنساء والمهجرين والنازحين داخليا والمهاجرين وطالبي اللجوء بمراكز الاحتجاز والايواء والمتواجدين على الأرضي الليبية، لافته إلى أنها أطلقت تلك الخطة للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لقرابة نصف مليون نسمة من الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر تضرراً في ليبيا.

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