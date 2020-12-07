ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 December, 2020

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ،اليوم الأثنين ،خلال لقاء مع نظيره التركي جاويش أوغلو بأنطاليا أن البحر الأبيض المتوسط أولوية للسياسات الدولية والإقليمية.

و اضاف سيالة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ودولية ،مشيرا أن المذكرة البحرية الليبية التركية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين.

و أكد سيالة على عمق العلاقات الليبية التركية وأواصر الأخوة والصداقة والشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وكان أوغلو نشر على حسابه بـ”فيسبوك” في وقت سابق، صورة له مع وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، في أنقرة، وعلق عليها قائلاً: “بحثنا القضايا الثنائية والإقليمية مع وزير خارجية ليبيا طاهر سيالة. سنواصل دوما دعمنا للشعب الليبي الشقيق” على حد تعبيره.