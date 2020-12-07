العباني: عقد جلسة في غدامس مخالف لبنود النظام الداخلي لمجلس النواب

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن عقد جلسة في غدامس غير صحيح وهو مخالفة لبنود النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن تنظيم جلسات المجلس وإدارتها من قبل مكتبه الرئاسي.

العباني وفي تصريح لموقع “الجزيرة .نت” اليوم الإثنين قال: “أعتقد أن أعضاء مجلس النواب الموجودين في غدامس يجب أن يؤجلوا عقد جلسة رسمية للمجلس في غياب المكتب الرئاسي في بنغازي، ويستمروا في عقد جلساتهم التشاورية”.

وأكد أن على الأعضاء النواب في غدامس أن يتواصلوا مع المكتب الرئاسي في بنغازي؛ لإقناعه بالحفاظ على كيان مجلس النواب والتشاور حول جلسة غدامس.

العباني أفاد بأن على المكتب الرئاسي تأجيل الدعوة إلى اجتماع في بنغازي إلى موعد لاحق لاجتماع غدامس، مشيرًا إلى أن عناد الطرفين سيفضي إلى انهيار المجلس وسقوط قبته على رؤوس الجميع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية