عقيلة صالح : زيارتي المستمرة للقاهرة و موسكو شغلتني عن مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الإثنين، أن زياراته المستمرة ما بين القاهرة و موسكو ، شغلته عن حضور جلسات البرلمان.

و أوضح صالح أنه فوجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية بدون التنسيق معه، لافتا إلى أنه لا يتمسك بالرئاسة ويدعو الجميع إلى جمع الشمل.

و شدد عقيلة صالح، على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان قبل الدعوة لاتخاذ أى قرارات تخص الرئاسة، مشيرا إلى أن هذه اللائحة بها عيوب ويجب العمل على تعديلها في أقرب وقت وضرورة التئام المجلس.

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