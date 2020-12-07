رؤساء الدبلوماسية الأوروبية يناقشون إجراءات ضد تركيا لاستمرارها في استفزازاتها شرق المتوسط

ليبيا – قالت وكالة “آكي” الإيطالية إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحثوا أمس الأحد خلال اجتماعهم في بروكسل الطريق الواجب سلوكها مستقبلًا في التعامل مع تركيا، التي تستمر في استفزازاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب الوكالة عبر عدد من وزراء الدول الأوروبية في تصريحاتهم عن شعورهم بخيبة الأمل نتيجة عدم استجابة تركيا للأجندة الإيجابية التي اقترحوها لقلب المعادلة والتحرك نحو علاقات بناءة، محملين أنقرة المسؤولية كامل عن فشل جهود الوساطة الألمانية.

وأشارت إلى أنه ومن المنتظر أن يرفع الوزراء نتائج مناقشاتهم اليوم إلى القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة القادمين، لاتخاذ القرار المناسب حيث من المؤكد أن هناك إجراءات ستتخذ ضد تركيا، ولكن عمقها سيرتبط بما قد يحصل خلال اليومين القادمين، حسب مصدر أوروبي.

كما سيناقش الوزراء مواضيع أخرى من أهمها طريقة التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد سنوات من الاضطراب بين بروكسل وواشنطن خلال فترة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ورأى الأوروبيون أن علاقاتهم الجديدة مع الشريك الأمريكي يجب أن ترتكز على التعاون في الملفات ذات المصلحة والتوافق المشتركين والاستقلال الاستراتيجي. عندما يكون الأمر ضروريًا فلا بديل عن العلاقات عبر الأطلسي، وفق وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتش.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية